Tras pasar la noche detenido, luego de ser encontrados por la Policía, el novio de 18 años que vive en Cutral Co explicó lo ocurrido en su perfil de Facebook.

Comenzó su posteo con un pedido de disculpas a la familia de Julieta y “a las autoridades que pasaron la noche sin dormir para rastrearla”. Luego narró la historia de amor adolescente que tienen con Julieta desde el 2015 y cómo todo se complicó cuando ella se mudó a Neuquén con su papá. Antes ella vivía en Cutral Co con su mamá.

Ante esta situación, el joven relató que su relación pasó a ser una aventura porque los padres de ella no los dejaban verse.

Con encuentros románticos dignos de una historia de novela como la de Romeo y Julieta, el joven confió: “Ella planeaba irse conmigo pero cuando tenga 18 o en un año más”. Sin embargo, el plan se adelantó.

El jueves al mediodía se conoció que Julieta había desaparecido de la casa en la que vive con su papá en el barrio Rincón de Emilio. Con ella faltaban 23 mil dólares y se instaló la hipótesis de un robo seguido de secuestro.

A partir de la movilización de la comunidad que difundió la foto de Julieta en las redes sociales, la Policía y la Justicia en su búsqueda, el jueves a la noche Julieta se comunicó con su mamá y todo comenzó a cerrar. Al día siguiente, la encontraron con su novio en un camping de Mariano Moreno, tal como reveló LMN, que también informó en qué gastaron el dinero.

Para finalizar, el joven volvió a pedir disculpas y agradeció a las fuerzas de seguridad que lejos de agredirlos, les llevaron tranquilidad cuando los encontraron.

facebook chico1a.jpg

facebook chico2a.jpg

facebook chico3a.jpg

“Cómo no seguir esta locura con la persona que amás, en el momento no pensás en las consecuencias. Nadie sabe por qué se enamora ni las locuras que es capaz de hacer”, novio de Julieta, el joven de 18 años oriundo de Cutral Co

Una aventura adolescente planeada que duró 27 horas

Fuga planificada

El joven explicó que Julieta quería irse con él más adelante pero que el martes organizó todo para irse de Neuquén. “Quería que la busque el jueves, que ella tenía plata y que podíamos irnos a cualquier lugar”.

Cambio de planes

“Acá en Cutral Co era sabido que iban a venir a buscarla, así que emprendimos viaje sin saber dónde terminaríamos”, contó. Viajaron a la comarca petrolera, pero modificaron el rumbo tras difundirse la foto de Julieta.

Un día de travesura

La Policía los encontró el viernes en un camping en Mariano Moreno, tras 27 horas desaparecida. La noche anterior Julieta le había escrito por Whatsapp a su mamá y pudieron dar con ella. El novio estuvo un día detenido.