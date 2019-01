El museo y la televisión comunitaria se quedan sin aporte solidario

“En la nueva ordenanza quedan afuera hasta ahora el museo y la TV comunitaria. Eventualmente, una ayuda a estas instituciones podría salir de Cultura. La nueva legislación se discutirá a partir de marzo. Mientras el Municipio dará $3500 por mes a los anteriores beneficiarios”. Marisa Lazzaretti presidenta del deliberante

Ayer, Lazzaretti se refirió a la caída de la ordenanza que regulaba el aporte de los vecinos. Esta debía renovarse anualmente, pero en 2018 no se alcanzó a hacerlo porque no satisfizo y no se terminó de comprobar parte de la documentación de una de las entidades beneficiadas, la Televisión Comunitaria.

Por eso, así como está hasta ahora la situación, la TCC quedaría fuera de la normativa. Salvo que “se aclaren” convenientemente los puntos sobre los que quedaron dudas, afirmó la concejal, quien destacó su voluntad para seguir este camino si todo se encarrila como corresponde.

En cuanto al museo Ameghino, Lazzaretti destacó que por su carácter provincial debe ser el Estado rionegrino el que se encargue de su funcionamiento. Por eso, ya no recibirá más aportes solidarios. Además, la comuna paga en el lugar los sueldos de parte del personal.

