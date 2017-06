El Municipio pegó el faltazo a la audiencia en Trabajo

Hasta ayer, el diálogo entre el Municipio y el gremio Sitramuci era inexistente. La delegación cipoleña de la Secretaría de Trabajo convocó a una audiencia de conciliación pero no se concretó porque el Ejecutivo avisó que no podía asistir. “No es que no haya voluntad, nos resulta materialmente imposible ir si nos avisan de la reunión dos horas antes”, sostuvo el secretario de Gobierno, Diego Vázquez.