El Municipio decidió que el boleto urbano costará 22 pesos

La administración del intendente Aníbal Tortoriello definió que no se incremente el precio del boleto estudiantil, que seguirá valiendo 3,80 pesos. De todos modos, como ya no está lejos el final del ciclo lectivo en los diferentes niveles, este aspecto no tendrá demasiado impacto. Habrá que esperar hasta el próximo período educativo, en 2019, para ver cuánto dura esta falta de actualización.

“El próximo lunes, el director de Fiscalización, Aldo Mildenberg, viajará a Buenos Aires para comunicar los nuevos valores de la tarifa urbana a los responsables nacionales de la tarjeta SUBE. Unos días después, se empezarán a aplicar”. desde el municipio se informó sobre el alza en los colectivos

Pasaron pocos días para que el Ejecutivo comunal hiciera uso de la facultad de resolver por su propia cuenta todo lo concerniente a la tarifa de los ómnibus locales. El Concejo Deliberante, en votación dividida, aprobó el viernes pasado la alternativa. Los ediles cedieron así una potestad que les era propia, con lo que abrieron cauce a una polémica que todavía no se enfría.

Para que la nueva tarifa empiece a tener vigencia, habrá que esperar todavía que el monto resuelto se cargue en la tarjeta SUBE. Lo que demandará todavía algunos días más. La empresa Pehuenche utiliza solamente este medio de pago en su servicio urbano.