El lenguaje inclusivo agrandó la grieta

Los legisladores fueron consultados por Frecuencia VyP. El parlamentario del macrismo dijo que "el proyecto de Mango sobre el lenguaje inclusivo a mí me parece una pavada total y algo que no forma parte de las prioridades de la gente, pero sí de este tipo de propuesta ideologizada".

Mango respondió con dureza. "A mí me parece que a quienes les molesta no es por el lenguaje. Lo que les molesta es la inclusión y el reconocimiento del otro", expresó.

Mango llevó la discusión hacia la gestión de Cambiemos. Y aseguró: "Al legislador le parece una pavada este proyecto, pero a mí no me parece una pavada lo que hizo el macrismo, que endeudó el país, que fugó decenas de miles de millones de dólares que empobreció el país, destruyó la economía y dejó a millones de argentinos en la pobreza al punto que hoy hay que implementar una tarjeta para que nuestros chicos no se mueran de hambre".

El proyecto aún no llegó al recinto y se desconoce su futuro. El oficialismo, que tiene la mayor cantidad de votos, aún no anticipó si votará a favor o le bajará el pulgar. La norma obligaría a cambiar las formas de comunicación en todos los organismos del Estado rionegrino.

LEÉ MÁS

Renuevan las garitas para esperar el colectivo en todos los barrios

Expectativas por la creación de la Mesa de Barrios