"El juicio es muy doloroso y del otro lado uno ve falta de respeto hacia la familia"

En diálogo con LM Cipolletti , Emiliano contó que en la primera jornada, el lunes 8 de mayo, no había podido dormir previamente y que el estrés y los nervios por la dolorosa situación se habían agravado. Hoy, si bien se siente un poco mejor, sigue atravesando esta complicadísima instancia en búsqueda de justicia por su hermano, siempre acompañado por su familia.

Juicio por Facundo Castillo07.jpg "El juicio es muy doloroso y del otro lado una ve falta de respero hacia la familia" Anahí Cárdena

Y continuó: "Vi situaciones que no me dejan de sorprender, la falta de respeto desde la otra parte. Por ejemplo, pidieron que no se usara el celular y Burlando lo hizo igual. Se hicieron los chistosos y en este lado sólo sentimos dolor".

Finalmente, Emiliano afirmó: "Estamos pasando una situación dolorosísima, el juicio es muy doloroso, del otro lado uno ve la falta de respeto hacia la familia".