El Ipross apuntó contra todos por la cirugía reparadora de siliconas

Luego de que el Superior Tribunal de Justicia le pusiera fin al proceso judicial por la demanda de una afiliada, el Ipross emitió un comunicado en el que insistió en su defensa y cuestionó la decisión porque “las cirugías reparadoras, consecuencia de una cirugía estética, no se encuentran dentro del programa médico obligatorio. Por tanto, no es una práctica que esté convenida o nomenclada dentro del Instituto”. Y hasta apuntaron a la víctima porque “decidió voluntariamente hace más de 10 años implantarse siliconas, asumiendo costo y riesgo, por consiguiente, no corresponde al Ipross”. Sin embargo, ante la irremediable decisión judicial, la obra social de los estatales intentará recuperar los costos del tratamiento, promoverá una acción judicial contra quienes resulten responsables del daño: la empresa que hizo las prótesis o los médicos que las implantaron.

El fallo

El fundamento de la sentencia

Para el Superior Tribunal de Justicia, no se trata de la cobertura de una intervención estética sino que “se encuentra acreditada con el informe del Cuerpo Médico Forense y el tratamiento prescripto por el médico especialista, la necesidad de retirar ambas prótesis, debido a que la asimetría corporal puede perjudicar la salud psíquica de la paciente”. El fallo puso fin a un amparo judicial.