El hospital podría quedarse sin los jefes de servicios

En Cipolletti hubo una asamblea con referentes de distintos sectores y dirigentes del gremio ATE, aunque no se decidió poner en marcha medidas de fuerza. Esperarán respuestas del Ministerio de Salud durante el fin de semana y el lunes volverán a reunirse para evaluar la situación.

El Gobierno anunció un aumento del 23,5% en el punto de guardia para todos los empleados de la Ley 1904. Sin embargo, los trabajadores aseguraron que esa medida no resuelve el conflicto por el que se solicitaba el incremento, ya que no achica la brecha salarial que venían denunciando. Las primeras quejas tuvieron una respuesta contundente del Ejecutivo: no habrá nuevos retoques hasta el año que viene.

En ese contexto, los jefes de servicios de los hospitales de Viedma y Bariloche ya presentaron la renuncia. En Cipolletti se maneja esa alternativa, pero no se descarta implementar otro tipo de acciones, como retenciones de tareas o suspensiones de la actividad programada.

En el gremio ATE esperan que, ante la renuncia de los profesionales que coordinan sectores clave, el Ministerio de Salud dé marcha atrás y disponga aumentos que reviertan las diferencias salariales entre empleados que cumplen la misma función.

23,5% El aumento otorgado por Salud al punto de guardia

La cifra se anunció como la recomposición definitiva para el personal, pero los profesionales aseguran que así se mantiene una brecha salarial injusta.