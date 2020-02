El Goldo Sáez, listo para volver ante Independiente

Se vienen varios cambios en el once titular que serán obligados, por las expulsiones en el empate frente a Unión de Allen (1-1) de Adrián Mora y Martín Priotti. Además, Fernando Fernández no tuvo una semana normal, por un cuadro de fiebre y angina.

Por la penúltima fecha de la zona 3 de la región patagónica, La Amistad visita mañana desde las 17 a Independiente en La Chacra.

El experimentado mediocampista, ex Roca, tampoco será de la partida.

Luciano Roberti ingresará por Mora, Luciano Salome por Priotti y Fabio Verón cambiará de posición respecto del cruce ante el Mago para ocupar el lugar de Fernández.

La buena noticia para La Amistad es el retorno al once inicial del Goldo Sáez, quien se lesionó en el partido de ida ante Independiente y se perdió los cruces ante Deportivo Rincón y Unión.

“Está la vuelta del Goldo, que para nosotros es fundamental. Lo sentimos. Generamos 13 situaciones y poco gol, obviamente que su ausencia se sintió. Por suerte va a estar el domingo”, confirmó Pacheco.

Por el mismo grupo de La Amistad, en la penúltima fecha de la primera fase, Unión será local de Deportivo Rincón. En tanto, por la zona 4, Alianza recibirá a Puerto Moreno y Cruz del Sur de Bariloche al Deportivo Roca.

Una patada en el empeine deja afuera a Villa

Independiente de Neuquén vive una semana especial, ya que el jueves inició la cuenta regresiva para sus 100 años. Y espera seguir de festejo mañana, cuando reciba a La Amistad, en un partido clave pensando en la clasificación a la próxima ronda del Regional Amateur.

La mala noticia es que el delantero Mauricio Villa no podrá estar ante su ex equipo a raíz de problemas físicos que acarrea justamente desde la derrota en la ida ante los cipoleños. “Volví a entrenar esta semana y me pegaron una patada en el empeine. Y no pude hacer futbol ayer (por el jueves). El técnico decidió no convocarme, y me parece lógico porque hay compañeros que están mejor”, aceptó el atacante. Arriba, entonces, seguirán los pibes: Ramírez y Baraona.