El Flaco Traverso dio cátedra de seguridad vial

El ex piloto de automovilismo Juan María “el Flaco” Traverso brindó ayer una charla de educación vial en el Club Cipolletti. “A través del automovilismo aprendí lo fácil que es pegarse una piña y matarse”, fue la frase que sentenció al abrir el debate recordando que participó de accidentes en las pistas, a lo largo de su carrera, y que vio morir a compañeros. Y en ese sentido recordó que en la Argentina hay 30 víctimas fatales por día.

Traverso es uno de los pilotos de carrera más emblemáticos y polémicos del país, con 16 títulos obtenidos entre el Turismo Carretera y TC 2000. Hoy con 66 años y alejado de las pistas, intenta concientizar sobre la importancia de respetar las reglas de tránsito. “No manejo ni mejor ni peor que ustedes, pero el día que me muera va a ser por un infarto o por el cigarrillo, no va a ser porque me pegué una piña en un auto”, aseguró.

En su visita por la zona, declaró que Cipolletti aún mantiene una un tránsito tranquilo entre personas conocidas, pero que cruzando el puente la situación cambia bastante. “En Neuquén se ve mucha gente enloquecida al volante”, señaló. Al respecto, contó que mientras recorría la ciudad vecina y paraba en las esquinas para dejar pasar a los peatones, éstos lo miraban sorprendidos. “Les hacía seña para que pasen y no se animaban a cruzar. Se nota que no están acostumbrados a que los conductores tengan esa gentileza”, señaló.

Una de las personas que escuchaba la charla cuestionó la actitud de muchos peatones, que cruzan por cualquier lado. Pero el Flaco respondió tajante: “Es verdad que a veces pasan por donde no deben o distraídos hablando por celular, pero vos tenés en tu poder un auto y el sólo tiene un teléfono en la mano. Creo que está claro quién tiene más para perder”.

También tuvo tiempo de hablar de las Estrellas Amarillas, organización con las que mantuvo un encuentro días atrás. En ese sentido dijo que observa un gran desinterés de la gente. “Pasan y ven las estrellas como algo que molesta, que está ahí porque sí y la idea es que no se pinte ninguna estrella más”. Describió el dolor de aquellas madres que perdieron a sus hijos. “Es impredecible. Un día está, se sube a un auto y desaparece de forma repentina de la vida de su familia”, subrayó.

Según Traverso, para frenar la cantidad de choques que hay en la actualidad hay que poner el énfasis en los jóvenes. Mientras que un inspector de tránsito, que presenciaba el discurso, respaldó sus dichos y agregó: “Adolescentes de 17 años van a sacar el carnet de conducir y saben toda la teoría”. Recordó, al respecto, que hace 5 años se vienen brindando talleres de educación vial en las escuelas secundarias de la ciudad.

Traverso, por su parte, concluyó diciendo que “hay que educar a los niños. Son ellos lo que nos van a enseñar a nosotros los más viejos. Es probable que alguien grande ya no pueda cambiar de pensamiento, pero los chicos van a hacer la diferencia”.