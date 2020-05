El Federal A allana sucamino para el cierre de la temporada

Lo que se dejó a salvo desde AFA es que existirá la posibilidad de contratar apenas por un semestre de duración, dado la excepcionalidad de esta situación.

Lo primero a definir será la cantidad de clubes intervinientes. Por reglamento eran los 6 primeros de cada una de las zonas, pero ahora podría extenderse hasta 8.

En cualquiera de los casos, Cipolletti estará excluido, pero a partir de esta nueva ventana, algunos de los nombres del plantel podrían ser requeridos por algunos de los entrenadores para intentar el ascenso a segunda división con otra camiseta.

De paso también podría ser una salida laboral para algunos, no todos, pero sí en el caso de aquellos que hayan alcanzado un rendimiento interesante en alguna posición que capte el interés de algunos técnicos de los clasificados a ese reducido por el premio máximo.

De lo que no hay dudas es que no se concretarán descensos y la mayoría quedará a la espera de la nueva temporada que no se espera para antes del 2021.

