“Ayer llegaron a las 21 tipo grupo Swat, cuando tenía 60 comensales esperando. Entraron con Senasa y la Policía, me exigían facturas que no tenía a mano. Ellos llegaron persiguiendo una camioneta que no tenía nada que ver con la que estaba acá. Fue todo muy raro”, expresó Derioja en diálogo con LM Cipolletti.

Agregó que la información difundida por el Municipio fue exagerada. “No hubo ninguna clausura. Teníamos carne en la parrilla, reservas, y el negocio funcionó de manera normal. Hoy la parrilla vuelve a funcionar normalmente porque no estamos cerrados. Sí nos decomisaron mercadería que ellos creen que no estaba en condiciones, y eso fue todo. Ya tengo la mercadería nueva para seguir trabajando”, contó el comerciante.

Agregó que cerraron uno de los depósitos, pero los otros están habilitados.

“La carne se corta y pierde el rotulo, por eso no estaba rotulada. Y las facturas no las tenemos a mano para demostrar su procedencia. Tenemos todo al día, y esto estuvo todo armado. Quieren que no hallan moscas, pero acá la basura pasan a recolectarla una vez por semana. Que me expliquen ellos cómo no juntar moscas con ese servicio, sumado a la basura del boliche cada fin de semana”, criticó.

Dijo que fue todo muy desprolijo. “Bromatología nos visita todos los meses, pero con estas características fue la primera vez. Estamos habilitados con certificación al día. Ya está el depósito y la cocina impecable, esperando la nueva visita del Municipio. Lo importante es aclarar que no estamos clausurados, que estamos trabajando normalmente”, dijo Derioja.