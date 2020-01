El docente que da clases a quienes no cuidan la playa

Luego subió una fotografía del letrero a un grupo de Facebook donde se publican casas y departamentos de alquiler de la villa balnearia rionegrina, y rápidamente tuvo una enorme trascendencia que atravesó los límites de la región.

"No me imaginé que tendría tanta repercusión, la verdad es que me sorprendió", manifestó Fernando Scipioni, profesor de Economía Social en una escuela secundaria de Guaymayén.

Es que los mensajes que le dejaron los cibernautas lo colmaron de elogios por su gesto y muchos también cuestionaban la actitud de los fumadores que arrojan los "puchos" en la arena como si fuera algo beneficioso para el medioambiente.

La mayoría de los fumadores tira colillas y cenizas en la arena y la marea las arrastra hacia el mar. El docente, fumador, pidió tener más conciencia.

Ayer se había ubicado nuevamente en el mismo lugar con el aviso, y quienes pasaban por el lugar lo miraban con simpatía.

Un hombre mayor le acercó una bolsa llena de colillas, pero optó por no realizar el paseo embarcado. Aclaró que solo lo hacía para colaborar con la cruzada.

"Yo soy fumador, pero me traigo una lata donde tiro las cenizas y las colillas", aseveró. Scipioni.

Precisamente, lo que lo motivó a emprender la campaña fue la gran cantidad de restos de puchos que encontró tirados.

"La gente no respeta y algo hay que hacer. Es muy lindo este lugar, hay que cuidarlo", resaltó.

Es la primera vez que veranea en Las Grutas y subrayó que está "encantado". Conocieron San Antonio Oeste y el puerto del Este, y en todos lados navegó en su canoa. Vinieron por quince días y regresan mañana a la provincia cuyana.

Cuando él esté conduciendo rumbo a su casa, otro visitante que vio su publicación y tiene kayak seguirá su ejemplo.

1 es el primer verano que el profe pasa en Las Grutas

Fernando Scipioni llegó desde Mendoza con su familia para pasar 15 días en la villa. Según expresó a LM Cipolletti, le encantó la calma del mar para navegar en su pequeño kayak.

Otro desprendimiento de rocas del acantilado

Un nuevo desprendimiento del acantilado de Las Grutas volvió a generar preocupación en el gobierno municipal.

El incidente se produjo ayer por la mañana a la altura de la Bajada Cero, y por fortuna no hubo personas heridas.

Las autoridades locales solicitaron a los veraneantes obedecer las indicaciones de la cartelería instalada en el barranco que advierte sobre los riesgos de instalarse muy cerca de las rocas, algo que también repiten constantemente los guardavidas.

“Debemos insistir en pedirles a los turistas que no acampen al pie de los acantilados, en ninguna de las bajadas. Desde el inicio del año se registraron desprendimientos que por suerte no causaron heridos”, resaltó Mauro Scalesa, jefe del equipo de rescatistas.

El trozo de roca que cayó no fue de la magnitud de otras oportunidades.

