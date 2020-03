El docente abusador del Jardín 85 sigue libre y espera un nuevo juicio

Por esta razón, el condenado se puede movilizar de manera libre y debe cumplir con restricciones menores como la presentación periódica en oficinas judiciales y no cometer delitos. También tiene la obligación de no acercarse a las víctimas ni a sus familias. Justamente, el hombre habría sido visto en la zona y hubo un reclamo público para que se adopte alguna medida. Según fuentes judiciales, la situación no fue denunciada en las oficinas del Ministerio Público Fiscal de Cipolletti y se desconoce en la actualidad si Meza sigue en la zona o está de vuelta en el domicilio que denunció ante la Justicia.

De igual modo, reiteraron, el maestro de música no tiene restricciones para circular y además, en los próximos meses, deberá volver a presentarse en los tribunales de España y Urquiza para enfrentar otro proceso tras una resolución del Tribunal de Impugnación.

El abusador fue juzgado ante tribunales de las ex cámaras criminales de Cipolletti y, en todos los casos, fue declarado culpable. Sin embargo, por una sucesión de recursos, las sentencias no están firmes.

Meza volverá a ser juzgado por abusos sexuales en Cipolletti.

LEÉ MÁS

El hospital se prepara para un pico de consultas a partir de abril

El Malbrán confirmó el positivo del médico cipoleño