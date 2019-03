El doble voto salvó otra vez al oficialismo

El proyecto pretendía eliminar una práctica que se suele dar en las gestiones municipales y trasparentar el accionar de los funcionarios políticos. Ante las críticas del oficialismo, la oposición dejó en claro que no tendría efecto retroactivo. “Al oficialismo no le interesa eliminar prácticas políticas que no debería existir”, manifestó Villarroel Sánchez.

