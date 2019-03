El desfile de Malvinas se hará en Bolivia y Primeros Pobladores

En diálogo con LM Cipolletti, lamentó que una fecha tan sensible a la memoria de los argentinos termine en “una pelea de niños”, donde Tortoriello es el “dueño de la pelota” que lo manda a la esquina, como si hacer el desfile en la calle Bolivia, donde históricamente se hizo, fuese un capricho.

“Que haga lo que quiera, siempre hizo lo que quiso. Me entero por ustedes -los medios- que podemos hacer el desfile en la calle Primeros Pobladores. Bueno, lo haremos. Pero que quede claro que no hemos sido notificados de eso y que no fue lo que dijo en un comienzo. Ahora cambió su versión, la quiere arreglar porque se dio cuenta de que metió la pata y dice que no prohibió nada”, advirtió Escobar.

Como sea, no tiene dudas de que el desfile se hará, aunque tengan que pagar una multa. No tiene problemas en hacerlo sobre Primero Pobladores, pero para concentrar en la esquina con Bolivia indicó que indefectiblemente van a tener que cortar esa calle. “¿Dónde metés 15 mil personas?”, se preguntó.

“Todo este asunto se podría resolver en un ambiente de diálogo, pero no, este señor está ensañado y no quiere hablar nada conmigo. Se lo pedí varias veces, pero no quiere. Entonces que haga lo que quiera. Todo esto es un capricho. Haremos el desfile en la esquina, entre Bolivia y Primeros Pobladores”, concluyó.

Una pelea que ya lleva tres años

La pelea entre Hugo Escobar y el intendente Aníbal Tortoriello comenzó ni bien arrancó la actual gestión municipal. Uno de los primeros conflictos fue el de la adhesión a la ley provincial de ex combatientes, que dotaba de mayor presupuesto a las organizaciones de los veteranos de Malvinas. Esto motivó protestas incluso frente al domicilio particular del jefe comunal. Desde el Municipio, en tanto, comenzaron a labrar multas a la radio Puerto Argentino luego de cada evento que realizaran, lo que enojó aún más al Comandante. Ahora, les prohíben el desfile en calle Bolivia.

