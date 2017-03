El comerciante narco no podrá salir antes de la prisión

Un nuevo intento por lograr la excarcelación de Fernando Julián Fidalgo terminó con una respuesta negativa del Tribunal Oral Federal de General Roca. El comerciante cipoleño permanece preso desde el año pasado luego de que quedó firme la sentencia en su contra por el delito de narcotráfico.

La sentencia se conoció días atrás y se derivó de una presentación realizada por el abogado particular de Fidalgo, quien es conocido en la región por el rubro de las zapaterías. En el pedido que se elevó al TOF se hizo hincapié en que todavía está pendiente de respuesta un recurso de queja. Además, el defensor planteó que no hay razones para que el comerciante siga tras las rejas cuando no hay riesgo de fuga ni un posible entorpecimiento de una investigación.

Pero más allá de los argumentos esgrimidos por el abogado de Fidalgo, la fiscal general mostró su total oposición al requerimiento y recordó que el fallo inicial del TOF quedó firme porque la Cámara Federal de Casación denegó una presentación y también un recurso extraordinario.

En coincidencia con los criterios de la parte acusadora, los jueces Orlando Coscia y Armando Márquez se pronunciaron en contra de otorgarle el beneficio de la libertad a Fidalgo.

Para argumentar su posición, el tribunal tuvo presente jurisprudencia y aclaró que “las vías recursivas deben tener limitaciones”.

Fidalgo fue condenado a 4 años y medio de prisión efectiva debido a que en el 2010, en un operativo de la Policía rionegrina, se encontró en su chacra una plantación de marihuana.