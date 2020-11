El ciclo de espectáculos virtuales suma talento de Venezuela

Por su parte, Daniel Sánchez Cassataro es uno de los músicos más reconocidos de la región. Es un compositor y docente nacido en Neuquén que se radicó hace muchos años en Cipolletti. Compuso música de todo tipo, incluyendo para radio, TV y cine documental. Entre sus destacados está la obra “Confluencia”, una composición dedicada a los ríos principales que dan vida a Río Negro y Neuquén, tiene tres movimientos: Río Limay, Río Neuquén y Río Negro.

César extraña a los afectos de su tierra natal, por eso dice que “a ellos, a mi familia, a mi mamá, a mi abuela, que ha sido mi fan número uno y no se perdió ni un concierto, este concierto, lo que me llena y me motiva, es saber que ustedes lo podrán disfrutar, así que a ustedes se los dedico”, dijo emocionado.

Desde la Secretaría de Cultura informaron que los recitales en vivo sin público forman parte de un programa llamado #CulturaProduce y que busca a reactivar el rubro de contrataciones y producciones en vivo. Un sector que fue muy golpeado por la crisis que generó la pandemia y que todavía no tiene fecha de regreso a la actividad.