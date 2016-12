El centro y muchos barrios quedaron a oscuras

La ciudad quedó completamente a oscuras desde sus ingresos principales hasta en los barrios de las zonas sur y este. El apagón se produjo después de las 21.30 y afecta a un amplio sector del ejido urbano.

A pesar del tiempo transcurrido desde la falla generalizada en el sistema eléctrico, no hubo informes oficiales sobre las razones, aunque los usuarios hicieron notar que esta vez no hubo viento, ni lluvia, o una temperatura muy alta que justifique problemas por el alto consumo. Algunos comerciantes que tuvieron que cerrar a la fuerza hicieron notar que ésas son "las excusas" que se conocen ante cada corte de suministro, pero que en esta ocasión no podrían ser la razón del apagón.

Tampoco se conoce el tiempo estimado para que la distribuidora Edersa vuelva a dar luz.