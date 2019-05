El Banco de Tierras tendrá varios cambios

Tras el sacudón que produjo la irrupción de CR en el debate público del proyecto, el abordaje de la normativa propuesta se ha vuelto muy candente. El nucleamiento ha objetado en severos términos sus alcances puesto que se podría lesionar el derecho de propiedad privada y se podría abrir camino a una multiplicación de expropiaciones en la zona rural, con montos que deberían afrontarlos los contribuyentes. Al menos, tal es lo que sugieren en una nota muy crítica que le hicieron llegar a Lazzaretti, presidenta del Legislativo local.

En la reunión de comisión, quedaron expuestas las diferencias que existen entre funcionarios y ediles en torno al contenido de la iniciativa, que contendría algunos puntos que podrían derivar en interpretaciones ambiguas y otros que podrían apartarse para armar otra ordenanza.

Las explicaciones de los representantes del Ejecutivo y de sus abogados Radivoy y Marinucci no alcanzaron a convencer a las ediles ni tampoco al letrado del CD, Alejandro Calarco, también presente en la ocasión.

Consultadas las concejales Lazzaretti y Villarroel Sánchez, coincidieron en que no están las condiciones ni hay tiempo para emitir, antes de las elecciones, un despacho favorable, por lo que la decisión final y su aprobación, o no, en sesión quedará pendiente para después de los comicios.

En lo inmediato, el Ejecutivo tiene previsto llamar a un diálogo a los miembros de CR, para mañana a las 13. Del encuentro serán partícipes también los ediles, de modo tal que se pondrán sobre la mesa los distintos puntos de vista que están en juego. Para el oficialismo resulta de primera necesidad bajarle el tono a la polémica.

Ofensiva contra los loteos ilegales

El Ejecutivo municipal se apresta a poner a disposición del Concejo Deliberante, según trascendió, su proyecto para desalentar y poner un freno definitivo a los loteos irregulares que han proliferado en la ciudad. Se trata de la venta de parcelas en zonas rurales que no están ni serán urbanizadas por la comuna. Las autoridades quieren contar con una herramienta efectiva para impedir que las muchas familias involucradas constituyan su hogar en esos lugares y hacer desistir a las que ya están asentadas o en proceso de hacerlo. Son al menos unos 15 loteos ilegales que están en la mira y que se tiene bajo control para evitar los emprendimientos habitacionales. Desde ya, a quienes se instalen para vivir no se les facilitaría el camino a la escrituración de sus propiedades ni se les permitiría regularizar y acceder así en forma legal a los servicios básicos. Para el Municipio, resulta un propósito prioritario en la actualidad la defensa de las tierras agrícolas, cuya superficie se ha ido reduciendo por la crisis frutícola, los loteos no permitidos y la especulación inmobiliaria.

LEÉ MÁS

La afiliada del Ipross que amenazó a empleadas aceptó su culpabilidad

El 1 de junio comienzan a cobrar sus sueldos los empleados estatales de Río Negro