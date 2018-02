El aumento de los taxis sería de entre 11% y 14%

Las conversaciones que se vienen manteniendo han permitido acercar a las partes, y la posibilidad de un incremento consensuado ya está muy cerca. Sin embargo, podría esperarse el retorno del intendente Aníbal Tortoriello de sus vacaciones para hacerlo efectivo. Es una posibilidad. Otra, que Tortoriello haga llegar su consentimiento en forma anticipada y los nuevos valores se carguen en los relojes taxímetros en lo inmediato. Son las opciones que se barajan.

Ayer, hubo un encuentro entre el secretario de Fiscalización Diego Rebossio y dirigentes de entidades representativas de los tacheros, entre ellos, Rubén Galván, de la Asociación Civil de Titulares de Taxis y Afines. Fue una nueva ronda de consultas, por distintos asuntos que preocupan al sector.

Hasta ahora, lo que ha quedado definido es que el aumento tomará en cuenta las subas acumulados en los combustibles hasta diciembre pasado. El próximo incremento se dará en mayo, como estipula la ordenanza tarifaria vigente, o en otro momento a determinar, si se aprueba el proyecto de nuevo sistema de cálculo de la tarifa que está a disposición del Concejo Deliberante.

Además, se conoció que el Municipio habría estimado un 10,75 por ciento, que podría redondearse en 11, para la suba, mientras que los taxistas evalúan que debería ser del 14%. La discusión podría zanjarse en 12% o en 13%. Se verá.

Frenada la nueva normativa general

Donde no hay entendimiento aún entre taxistas y funcionarios del Municipio es en torno a la nueva ordenanza general que se pretende que rija para el sector en Cipolletti. El gobierno de Aníbal Tortoriello ha preparado un proyecto con los cambios que pretende en reemplazo de las viejas disposiciones. Sin embargo, los tacheros prefieren que todo siga igual pues varias de las modificaciones centrales no les gustan para nada. Por ello, todo apunta que la legislación general no cambiará.