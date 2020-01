El arranque furioso del 2020 que tiene Cipolletti

En el medio, el mismo rival pero en el inicio de la segunda ronda en la división de ascenso también como local para el domingo 26.

Ya con su suerte jugada en la Copa (de ganar pasará al cuadro final ante rivales de la Superliga), el plantel patagónico no volverá al Alto Valle, sino que desde General Pico emprenderá el viaje a San Juan para visitar a Peñarol el domingo 2 de febrero por el cuadro del Federal.

Debido a que las fechas eliminatorias por Copa dependen de cada club, el Albinegro recibirá a Estudiantes de San Luis el sábado 6 por el cuadro de ascenso, a pedido de los puntanos.

El raid deportivo da un partido cada cuatro días en poco más de dos semanas, con viajes incluidos y la obligación de sumar muchos puntos porque Ferro ocupa transitoriamente una de las seis plazas clasificatorias. Peñarol está en la misma línea estadística de Cipo y Estudiantes arranca apenas uno por debajo del Capataz.

Alternativas

Con las salidas de Pablo Vergara y Daniel Opazo, el plantel ha perdido alternativas de experiencia.

Son 30 los nombres de pretemporada, muchos juveniles promovidos de la Liga que ni siquiera han debutado en la división de ascenso, muchos ni se han sentado en el banco aún como opción.

Es el deseo del técnico y los dirigentes encontrar dos nombres en esas mismas posiciones, pero no encuentran en el mercado las opciones que encuadren con las necesidades del grupo. A medida que avanza la pretemporada, se diluye la posibilidad de recibir alguna cara nueva.

La Copa es una tentación por lo que representa como vidriera en instancias superiores, sobre todo si el sorteo del rival en fase final ayuda.

Pero el máximo objetivo sigue siendo el de terminar la fase regular del Federal A entre los 6 primeros de la zona B para estar presentes en la ronda campeonato.

Fiel a su estilo, Coronel no se ha expresado ni en este ni en ningún sentido, pero se conoció que no realizará amistosos previos, solo las prácticas internas del plantel, que no pisará el sintético por decisión del profe para no forzar ninguna molestia fuera de la misma exigencia de las rutinas programadas que continúan en tres turnos hasta el miércoles, trabajando en Parque Norte, gimnasio y el campo de juego del predio chacarero del Albinegro.

LEÉ MÁS

Cardona y Cubas están en el radar de Riquelme

El Huevo, entre el Inter y el malestar con el Sporting