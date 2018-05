Desde el club anfitrión ya hubo comunicación con los dirigentes rionegrinos. En las boleterías de La Visera o en la Tienda 1926 se expenderán tickets al menos con una semana de anticipación.

Para comenzar habrá 6000 populares ($300 cada una) y 500 plateas ($500) disponibles, pero si el hincha demanda más, el Coloso del Ruca Quimey está preparado para soltar algunos tickets más.

El año pasado, en ocasión del partido por Copa, la organización lo habilitó para 9000 personas, pero en el 2018 pusieron manos a la obra y la tribuna lateral, frente a plateas, recibió la construcción de una puerta de salida, lo que elevará los espacios.

“Creemos que vamos a estar en condiciones de albergar entre 11 y 12.000 personas”, aseguró Fabián Godoy, titular del Gallo que confía en una gran convocatoria.

“Tenemos el estadio mejor que nunca. La verdad, es un pequeño lujo para la región y creemos que el partido va a convocar a mucha gente de Cipolletti”. “Al menos con una semana de anticipación, el hincha de Cipo va a tener la posibilidad de comprar las entradas en su ciudad. La idea es que lleguen todos con los tickets”.Fabián Godoy. Presidente de Alianza

Impecable estado

El estadio de Alianza está en inmejorables condiciones. A los accesos adicionales en populares se anexaron rampas para discapacitados, paravalanchas en ambas cabeceras, mejoras en los vestuarios y el verde césped fue cuidado como un tesoro.

Vivirá su primer ensayo el miércoles de la próxima semana cuando por los 32avos. de final se enfrenten ahí mismo Deportivo Maipú de Mendoza y Chacarita, un cruce que por la distancia con los lugares de origen de ambos conjuntos no despierta mayores expectativas.

Sin embargo, para el público neutral de la zona es una linda oportunidad de ver acción de protagonistas de otro nivel futbolístico.

Lo que todavía no está definido es el horario, aunque desde Cutral Co no descartan que sea por la noche. La seguridad es la clave.

Mañana se reúnen por el operativo policial

Mañana se llevará a cabo una reunión importante entre autoridades municipales de Cutral Co, el presidente de Alianza y la policía neuquina con la intención de definir el operativo de seguridad para el 26 de mayo en el estadio.

Lo que está confirmado es que los hinchas de Cipo ocuparán la popular cabecera que da de espaldas a la Ruta 22, mientras que los bonaerenses que pueden llegar desde Sarandí irán a la que tiene acceso por la calle Tierra del Fuego (la del canal).

Desde ninguno de los sectores habrá restricciones de horario, por lo que la organización podría disponer de un turno nocturno para televisar el partido a todo el país.

Uno de los aspectos a tener en cuenta será el arribo en gran número de albinegros a una ciudad donde se vivieron algunos conflictos cuando se chocó con Alianza.

Igual, en Cutral Co son optimistas y esperan esta visita con mucha expectativa, no sólo por lo que pudiera suceder en el estadio, sino en las adyacencias con la gastronomía y otros sectores económicos de la ciudad que se verán beneficiados con esta visita de Cipolletti por un certamen con tanta trascendencia.