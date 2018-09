Una sola práctica sobre césped natural alcanzó a realizar el plantel que dirige Víctor Zwenger, quien tiene entre algodones a Lucas Comachi (aunque va a jugar) y recuperó a Maximiliano Herrera.

De no mediar imprevistos, el equipo que enfrentará a Deportivo Madryn en el Coliseo del Golfo será el mismo que viene de superar como local a Ferro de Pico por 2 a 0: Nicolás Caprio; Matías Carrera, Franco Coria, Martín Zbrun, Jonathan Morales; Comachi, Fernando de la Fuente, Romero, Pablo Vergara; Germán Weiner y Herrera.

El juvenil Romero continuará con la 10 y Gabriel Chironi irá al banco de suplentes por segunda vez en la temporada.

Bajo techo, el ensayo del jueves fue con pelota, pero en espacios reducidos. Las condiciones meteorológicas no prometen mejorar y en todo caso, si así fuera, ningún terreno se recuperará para facilitar un once contra once.

El plantel partirá esta noche rumbo a Chubut, para quedar alojado en la capital de las ballenas a la espera del partido por la 5ª fecha ante Deportivo Madryn del domingo a las 16, con el arbitraje de Adrián Franklin de Santa Fe.

La designación del colegiado despertó un montón de sospechas, incluso provocó una nota oficial de Cipo para dejar constancia ante el Consejo Federal de su disconformismo por la situación, aunque sin poder recusarlo por una cuestión reglamentaria.

Clima caliente en la previa al duelo de equipos patagónicos. Para el Albinegro es un partido decisivo para ratificar su levantada, mientras que el dueño de casa marcha invicto, pero suma polémicas sanciones siempre a su favor, que le allanaron el camino ante Sol de Mayo en la segunda del calendario y le terminó entregando la chance del empate el último domingo, en Neuquén, contra Independiente.

Comachi tuvo una rutina diferenciada por un golpe en el último partido, pero el volante por derecha llegaría al cruce del domingo en Chubut.

Antoniana, de los más golpeados por la crisis

Apenas van cuatro fechas de la temporada y en el Federal A comenzaron a saltar los problemas económicos en diferentes clubes. Uno de los más complicados es Juventud Antoniana, el histórico de Salta, al que dos jugadores le pidieron rescindir contrato por falta de pago.

Cristian García y Eduardo Burruchaga ya abandonaron Antoniana y fue su representante, Luis Andreuchi, quien se manifestó ante la prensa. El empresario aseguró que los compromisos se estaban afrontando tarde y en cuotas.

El escándalo fue mucho más allá, ya que Andreuchi afirmó que el grupo entra dividido dentro del vestuario entre los foráneos y “los chicos de Salta que prefieren ser sometidos al castigo que les ofrece Muratore. Juventud no tiene dirigentes, es una dictadura dentro de una institución que se usa para beneficios propios”, disparó con mucha dureza.