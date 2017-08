El 75 por ciento del padrón electoral cipoleño concurrió a votar pese al temporal de viento

El secretario de Gobierno de la ciudad, Diego Vázquez, indicó que un aproximado del 75 por ciento del padrón concurrió a votar y que no se registraron inconvenientes mayores.

"Comenzó el recuento, y no debería demorar porque es una elección sencilla, sin cortes de boletas ni tramos, por lo que no debería haber dificultad", comentó Vázquez a LU19.

"Hubo una gran esfuerzo y una gran inversión de dinero para realizar las PASO que no se si lo merece. Deberemos evaluar estas elecciones si son convenientes o no. La gente no sabía bien qué debía votar. Este sistema fue creado con ley y trampa, planteando muchos partidos simultáneos, no se respetó para lo que se había creado. En las provincias muy pocas fueron a internas", cuestionó el funcionario cipoleño.

Los referentes de Cambiemos en Río Negro, Sergio Wisky, Lorena Matzen, Mariano Lavín y Aníbal Tortoriello, esperarán los resultados en el bunker ubicado en 9 de Julio 75 de Cipolletti.