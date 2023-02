Educación recibió ofertas para tres nuevas obras escolares en Río Negro

En la oportunidad, el ministro Nuñez indicó que “la provincia de Río Negro tiene un cupo presupuestario con el Gobierno Nacional a través de la coparticipación y de ahí se desvía el componente Infraestructura para llevar adelante las obras. Déjenme decirles que es imposible llevar todas las obras, todo el plan de infraestructura tan importante que está llevando adelante la Secretaría de Infraestructura Escolar, si ese cupo no se hubiera ampliado”.

A su vez puntualizó que “ese cupo se amplió porque el gobierno provincial tiene representantes trabajando y gestionando permanentemente en los lugares donde hay que gestionar. Porque si no tuviéramos un presupuesto nacional con un renglón importante en obras para Río Negro, estas obras no serían posibles”.

“De nada sirve que la Secretaría de Infraestructura Escolar, con Adrián Carrizo conduciendo, realice los relevamientos; que tengamos una mirada atenta a las necesidades de las escuelas, que generemos los proyectos, actualicemos los presupuestos, generemos las mejores condiciones posibles para las empresas, con re determinaciones, con anticipo financiero, si no hubiera una gestión, si no se discutiera un presupuesto y si no tuviéramos presencia de la Provincia de Río Negro en los lugares donde tenemos que estar”, agregó.

Tras ese análisis, Núñez agradeció las gestiones de los representantes rionegrinos en el Congreso Nacional. “La ampliación del cupo presupuestario tuvo que ver con el trabajo de Dantas, de Doñate, de Di Giácomo, de Domingo y, obviamente, de Alberto Weretilneck”, dijo.

Por su parte, el intendente Di Tella indicó: “Recién hacíamos un recuento con Pablo, desde el 2019 que asumimos la gestión municipal, las obras de infraestructura en Educación que se han hecho en la ciudad. Nosotros cuando asumimos, lo hicimos con el concepto de comprometernos. Sacando cuentas desde la pandemia ya tenemos en construcción dos escuelas, un jardín y una primaria, en un sector que cada vez Cipolletti está afianzando más que es el Distrito Vecinal Noreste. Otras tres escuelas en la ciudad, jardines de infantes, más cinco ampliaciones en distintos establecimientos”.

Borrador clases génerico coronavirus Educación recibió ofertas para tres nuevas obras escolares en Río Negro

“Esto es comprometerse con la Educación, gestionar y participar para poder lograr obras en el ámbito educativo en la ciudad que tanto crece como Cipolletti. No es solamente Cipolletti, también en General Roca y Villa Manzano. Con lo cual felicito a la Gobernadora Arabela Carreras, al ministro Nuñez y a Adrián (Carrizo) por el gran trabajo que hacen, porque tienen una visión muy abarcativa, amplia y participativa de los distintos municipios. Estas obras se dan a lo largo y ancho de la provincia”, destacó Di Tella.

Finalmente, el diputado Dantas indicó que “en lo personal estoy muy contento de ser parte de gestiones que hace un tiempo hemos comenzado con los senadores Doñate y Weretilneck, y que hoy se plasman concretamente en apertura de sobres. Es importante el trabajo llevado adelante por el Ministerio en distintos municipios, de distintos colores políticos, y acá está claro que cuando todos tiramos para un mismo lado los resultados son mucho más efectivos”.

Acompañaron también los Legisladores Lucas Pica, Elbis Cides, Maria Elena Vogel y Sebastian Caldeiro; las Coordinadoras de los Consejos Escolares de Cipolletti, Silvina Peltzer; de General Roca, Fernanda Curuchet, y de Cinco Saltos, Beatriz Constantinidis.

A ellos se sumaron los directores del CET 1, Adalberto Fernando Erxilapé, y del CET 15, Marcelo Palavecino; Como así también la directora del CET 31, Marcela Morales.

Ofertas

Para las refacciones generales del CET 1 se recibieron dos ofertas. Correspondieron a SIA S.R.L, por $26.275.077, 40, y Virle S.R.L, por 25.979.979,08.

En la Escuela se realizarán tareas de refacción integral de la cocina y el comedor. Allí, también se reconstruirán las instalaciones de agua, cloacas, electricidad y gas y se repondrán carpinterías existentes por nuevas. Además, se instalarán nuevas mesadas y bachas.

Para la ampliación de dos aulas del CET 15 fueron cuatro las ofertas. Fueron las de Ingeniería Austral S.R.L, $34.960.696,44, Luís Sofanor Sandoval, $34.000.737,60, SIA S.R.L, $35.378.017,78, y Primux S.R.L, $33.759.512,89.

La obra a realizar comprende la ampliación del edificio existente con dos aulas taller con una superficie de 125 m2.

Por otra parte, se recibieron dos ofertas la construcción del nuevo edificio del CET N° 31, de Villa Manzano. Fueron las empresas Insersan S.A, $870.556.318,90, y ECA S.A, $880.092.289,00.

La obra comprende la construcción del hall de acceso, el área de gobierno, nueve aulas comunes, un laboratorio de Ciencia y Química, un aula de saberes tecnológicos, un centro de recursos, una sala de Preceptores y Profesores, más núcleo sanitario.

En cuanto al sector de talleres, incluye los del ciclo básico (Carpintería, Soldadura y Herrería, Hojalatería y Ajuste), uno de máquinas y herramientas y otro de comando y maniobra; núcleos sanitarios, un pañol, un depósito, una sala de máquinas y sala de Preceptores; más un espacio semicubierto para distintas prácticas.

La obra incluye, además, un Salón de Usos Múltiples con núcleos sanitarios, comedor, cocina y despensa y un depósito general. Además, se proyecta un sector con equipamiento de gimnasio deportivo para las prácticas al aire cuyo uso se hará extensivo a toda la comunidad.