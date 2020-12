Educación: "No podemos obligar a los docentes al acto presencial"

El coordinador del Consejo Escolar en Cipolletti, Roberto Pihuala, sostuvo esta mañana que Educación no puede garantizar los actos de egresados al aire libre por imposición. Solo pueden ofrecer y poner a disposición todos los recursos necesarios para implementar el protocolo en aquellas escuelas que prestaron su conformidad. "Cada institución tiene una comunidad de padres, madres y docentes que se tienen que poner de acuerdo entre sí. Nosotros no podemos obligarlos a realizar el acto si alguien se opone, no funciona así", aseveró.