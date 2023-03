Sin embargo, la familia que se trasladaba no fue la única que resultó herida, sino que un vecino de 73 años que iba en su motocicleta a comprar también. “Yo iba tranquilo, agarré la moto para salir a comprar pan y sentí un ruido, pero esta es una curva que suelen tomar rápido. No me imaginé que venía sin frenos. Nunca tocó bocina ni nada que diera alguna indicación de alarma”, contó a LMNeuquén Gerardo Ramos, el damnificado.