Don Pedro: extrañan, pero deben esperar

Por eso, desde la organización se pensó en un protocolo para adelantar tiempos y el poderoso dirigente Luis Sánchez, Ministro de Deportes de Neuquén y titular de Lifune y del EPADE le bajó los decibeles a la euforia, si bien la decisión final no dependerá de él.

Del certamen participan ex jugadores reconocidos del Alto Valle como Gerardo Chiqui Solana, Diego Coco Landeiro y Javier Berra, entre otros.

“Yo creo que tiene que volver cuando estén dadas las condiciones sanitarias para estar seguros de poder jugar. Por ahora, habrá que esperar”, destacó Coco Landeiro, jugador de los Turistologos.

“Para mí falta mucho para que volvamos a jugar en Don Pedro. Septiembre puede ser, tras el invierno. Hay que priorizar la salud”, expresó Javier Berra, ex arquero de Centenario y actual futbolista de Los Garloperos.

“Tiene que volver cuando la gente especializada en salud lo recomiende. Pero tiene que volver porque hace bien a la salud mental. No puedo pensar en una fecha pero creo que cuando vuelva la primera división habría que copiar el protocolo e implementarlo”, manifestó Chiqui Solana, integrante de Nyc Centenario.

Además del torneo participan periodistas que despuntan el vicio y se suman al debate sobre la posible vuelta al verde césped. “No creo que tenga que volver en este escenario y más estando tan próximos al invierno. Estamos en una pandemia que sin vacuna no hay cura. Para mí tiene que volver cuando haya vacuna porque vos sabés quienes juegan con vos pero no conocés cómo está el rival”, aseguró Guillermo Elía, periodista del diario LM Neuquén y jugador estrella de los Temerosos.

“Si tiene que volver o no, no lo sé. Si vuelve seré uno de los que no arrancará porque no existe forma de jugar sin tener contacto”, aseveró, Pablo Brandi, colega de LU5 AM 600 integrante de APR+40.

Teniendo en cuenta que es un torneo que mueve a miles de personas, desde la organización están trabajando en un protocolo para cuidar a los futbolistas, respetando las directivas sanitarias.

“Cuando se comience a jugar seguramente lo haremos con amistosos y luego se jugaría el torneo, para preservar la salud de todos. Se priorizará que haya menos gente que asista al torneo y se podría jugar sábados y domingos para respetar el distanciamiento social. Nuestra postura es volver cuando las condiciones estén dadas y nos permitan regresar” dijo Diego Pichipil, uno de los encargados del certamen que agregó que se evalúan las categorías de edades mayores.

“Más que fútbol” es el slogan que se observa al ingresar a la página web oficial del torneo. Y justamente en las opiniones de quienes participan, se ven reflejadas que esto es más que un torneo.

“Nunca jugué profesionalmente, pero juego en Don Pedro como si lo fuera, me entreno en la semana para no sufrir jugando y poder, al mismo tiempo, disfrutar”, destacó Brandi.

“Don Pedro es llenar el vacío que me dejó el fútbol profesional. El torneo está cada vez más lindo y creo que después de esta cuarentena se va a disfrutar de otra manera”, declaró Chiqui Solana que juega junto a su hermano.

Barbijos, higienización, pocas personas en el predio, la cantina que será de paso y no para compartir el tercer tiempo, serán seguramente algunas de las nuevas postales que se vean en Don Pedro. Habrá que acostumbrarse a esa “nueva normalidad”.

