Dicen que Edersa dejó obras por la mitad en Las Perlas

Vecinos del barrio Río Sol aseguran que la empresa no cumplió su compromiso.

Un problema sin fin: el de no tener luz en Las Perlas. Esta vez son los vecinos del barrio Río Sol quienes reclamaron a Edersa que retome los trabajos para electrificar todo el sector, no sólo una parte. Dicen que las obras fueron paralizadas sin explicación alguna el 7 de junio. Pero la distribuidora manifestó oficialmente que los trabajos ahí terminaron. Y en ese entuerto se encuentran. Como del acuerdo no participó el Municipio ni hay constancia formal de tal compromiso, al parecer, de palabra, el EPRE convocará a las partes a una audiencia para destrabar el conflicto y llegar a buen puerto.