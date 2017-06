Día clave en el conflicto de los hospitales

Según denunciaron técnicos y profesionales, el conflicto se desató porque el último aumento otorgado agrandó la brecha en la remuneración del personal.

El Gobierno anunció un aumento del 23,5% en el punto de guardias para todos los empleados de la Ley 1904. Sin embargo, los trabajadores aseguraron que esa medida no resuelve el conflicto por el que se solicitaba el incremento, ya que no achica la brecha salarial que venían denunciando. Pero a pesar de las quejas, el Ejecutivo salió al cruce y adelantó que no habrá nuevos retoques hasta el año que viene.

En ese contexto, los jefes de servicios de los hospitales de Viedma y Bariloche presentaron la renuncia y se espera que suceda lo mismo en otras ciudades, como Cipolletti. También se analiza otro tipo de medidas, como retenciones de tareas o suspensiones de la actividad programada.

En ATE son optimistas y creen el Ministerio de Salud podría dar marcha atrás para evitar que el conflicto se extienda y termine afectando la prestación de un servicio tan necesario como es el que se brinda en los hospitales.