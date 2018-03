Detuvieron a un hijo del ex intendente de Oro por narco

Uno de los sospechosos es hijo del ex intendente de Fernández Oro, Juan Reggioni. Fue detenido en el complejo turístico que administran sus padres en Playas Doradas. Se trata de un hombre de 40 años, quien hasta ayer permanecía alojado en una alcaidía del juzgado federal, con sede en Viedma, totalmente incomunicado.

“Mi hijo es una persona enferma, le tocó caer en esta situación y está preso. Nosotros, como familia, estamos destrozados. Buscamos la forma para que salga lo antes posible, que se interne y se pueda recuperar de su adicción. Si lo dejamos solo no va a poder, lo tenemos que acompañar hasta las últimas consecuencias, porque además tiene hijos que cuidar”, expreso Juan Reggioni en diálogo con LM Cipolletti.

El otro sospechoso de integrar la banda, y señalado como uno de los principales, es oriundo de Cipolletti y hasta el cierre de esta edición no había sido ubicado por la Policía.

Hacía varios meses que personal de Toxicomanía de Viedma seguía los movimientos de la banda narco, desde que salía de Cipolletti hasta que distribuía los estupefacientes en Sierra Grande y Playas Doradas. Y en busca de pruebas que respalden esa investigación, se ejecutaron varios allanamientos. Uno de ellos fue el viernes pasado, después de las 10:30, en uno de los departamentos del complejo turístico de los Reggioni.

Fuentes policiales informaron que en el inmueble en el que detuvieron al hijo de Reggioni encontraron casi 150 gramos de cocaína, un envoltorio de marihuana, balanzas, dinero en efectivo y anotaciones presuntamente vinculadas con el delito que se intenta probar.

También se allanó una parrilla que sería regenteada por el sospechoso y se señala en la investigación como uno de los sitios de comercialización de la droga. Sin embargo, al allanar el lugar, no había nada relacionado con el tema, aunque incautaron otros elementos.

En tanto, en Cipolletti, policías de la División Toxicomanía y Leyes Especiales allanaron la casa de otro sospechoso, cuya participación sería clave. Fue en el barrio Antártida Argentina, sobre la calle Homero Manzi. Allí incautaron 300 gramos de marihuana y balanzas, pero sólo encontraron a su pareja. Por estas horas es intensamente buscado.

105.000 pesos es el valor, al menudeo, que tiene la cantidad de cocaína secuestrada por la Policía.

Reggioni: “Está todo armado”

“Se metieron a mi casa para buscar un talonario y un contrato en comodato. ¿Quince policías para buscar eso? Dígame si eso no está armado”, sostuvo el ex intendente orense Juan Reggioni. “Utilizan mi nombre para ensuciarme y le pegan a mi familia, eso es lamentable”, agregó, mientras que aclaró que se trata de “un problema de adicción”. También señaló que aún no pudo establecer contacto con su hijo y lo único que sabe por su abogada es que está bien.