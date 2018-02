“Es una mentira, porque es un resultado que aún ni nosotros sabemos”, dijeron al sitio digital Nuestras Voces científicos del Departamento de Caracterización de Materiales que están llevando a cabo los análisis.

También se había dicho que se habían encontrado restos de pólvora en las manos de Fausto Jones Huala y Lautaro González, quienes fueron detenidos al bajar el cuerpo sin vida de Rafael Nahuel.

“Aún no hemos realizado los informes técnicos porque no hemos concluido el trabajo y cuando lo terminemos tampoco vamos a saber a quién pertenece cada análisis porque nosotros no tenemos los nombres, ya que nos fueron entregados en un sobre con una numeración para que todo sea más transparente.

Sólo en el Juzgado saben con qué número concuerda cada nombre y de aquí no ha salido ninguna información porque simplemente no la hay. No entendemos cómo pueden publicar semejante barbaridad”, informaron desde el equipo que trabaja en el análisis.

“Estamos realizando la caracterización composicional de 52 muestras de cintas de carbono de 11 personas tomadas de sujetos que presumiblemente realizaron disparos correspondiente a la causa”, detallaron los científicos.

Por último, los profesionales dijeron que “las mediciones no han finalizado todavía. En consecuencia el informe técnico no está aún escrito. Por lo tanto, toda información que hubiera sido consignada en algún medio de prensa es inexacta careciendo de sustento empírico”.

