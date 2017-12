Desde Unter creen que punteros rompieron el auto de la secretaria general

La dirigente gremial echó por tierra que le hayan dañado el auto para robarle, ya que no se llevaron nada de lo que tenía en su interior. Ella cree que son punteros políticos e hizo responsable al gobierno de lo que pudiera ocurrirle. “Esto es consecuencia de la lucha que llevamos adelante contra la nueva escuela rionegrina que se quiere implementar. No tengo ninguna duda que viene por ese lado. El hecho fue intencional y le pegaron al vidrio con un objeto muy duro para provocar un daño. No hubo una intención de robo, ni fueron piedras, porque no encontramos nada en el auto y la calle es de asfalto”, sostuvo.

Advirtió, además, que no es un hecho aislado, ya que sin ir más lejos, la semana pasada, cuando encontró la patente de su auto doblada mientras que se encontraba estacionado en el mismo lugar, frente a la seccional. Entonces, intentó acomodarla con un vecino y pensó que había sido una situación ocasional.

Por el último hecho, que calificó de amedrentamiento, dijo que radicó una denuncia penal en la Comisaría 32. “Todos estos actos que buscan amedrentarnos no hacen otra cosa que fortalecernos. Hemos recibimos muestras de solidaridad de parte de muchos docentes y organizaciones. Y vamos a seguir con nuestra lucha”, concluyó Mora.

Desde la seccional Unter Cipolletti, se recordó que en otras situaciones de conflicto ya sufrieron amenazas e incidentes violentos. Ocurrió, por ejemplo, con las supervisoras destituidas luego de denunciar al gobierno en 2016, con una maestra golpeada en la calle, que expresó duros cuestionamientos durante la Corrida de Cipolletti y la secretaria de Derechos Humanos de la seccional Cipolletti, detenida en la Comisaría Cuarta, tras finalizar una movilización en el contexto de un paro docente.

El coordinador regional de Educación, Luis Ríos, rechazó “todo tipo de amedrentamiento, venga de donde venga”. Sostuvo que durante la marcha del miércoles, el personal del CPE trabajó en las instalaciones y no hubo un despliegue en el exterior. “No mandamos a romper nada, no hacemos eso”, aseguró.