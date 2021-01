Desde Misiones busca a su hermano perdido en el Alto Valle

“Mis últimos recuerdos con él fueron cuando yo tenía 7 años, él era mucho más grande y trabajaba en un taller acá en El Dorado, provincia de Misiones. Se trata de mi hermano por parte de madre, por eso no compartimos apellido, aunque igual nos criamos todos en la misma casa. Luego crecimos y yo me fui a trabajar a una empresa de transporte a Buenos Aires y me enteré que él se fue a trabajar con la fruta a Cinco Saltos, pero nunca más supe más nada. No sabía si estaba vivo, si había formado una familia o si necesitaba algo”, relató Luis en diálogo con LM Cipolletti.