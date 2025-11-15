Deportes LMCipolletti Cipo ¡Vamos los pibes! Cipo fue subcampeón en el Federal Juvenil

El equipo rionegrino cayó en el partido decisivo pero finalizó de buena manera su gran participación en el certamen nacional.







No pudo ser la victoria en la final, pero los chicos de la sub 15 de Cipo vivieron un año y una experiencia espectacular. Fue 1 a 0 para Atlético Rafaela en el partido decisivo del Federal Juvenil que reunió a los mejores equipos del interior del país a nivel formativo. Los partidos decisivos se disputaron este sábado desde muy temprano en el predio de AFA llamad Lionel Andrés Messi, en Ezeiza.

El torneo es organizado por el Consejo Federal y el albinegro había sido organizador de la semifinal del sur del país, donde derrotó a Rivadavia de Lincoln.

Más allá de los vaivenes del fútbol, Cipo sigue siendo una referencia en la Patagonia y en todo el interior del país a la hora de formar jugadores. Una muestra de ello es el título logrado por Ezequiel Centurión y Franco Amarfil con Independiente Rivadavia en la Copa Argentina, dos hijos de la ciudad y con paso por las inferiores del club más importante de la ciudad y la región.

Los chicos y el cuerpo técnico fueron felicitados en las redes del club por su esfuerzo y la calidad del juego que mostraron. Embed El plantel de Cipolletti 1 Tomas Ramírez

2 Martin Sandoval

3 Mateo León

4 Valentín Chilavo

5 Thiago Hernández (c)

6 Thiago Andrade

7 Iñaki Gatica

8 Francisco Arbanesi

9 Miguel Tribolo

10 Benjamín Fernández

11 Facundo Jaque

12 Lionel Sajama

13 Alem Retamal

14 Manuel Lafón

15 Enzo Novoa

16 Ignacio rueda

17 Massimo Ruggiero

18 Juan Villalobo Cuerpo técnico DT: Pablo Ostapkiewicz

AC: Nahuel González

PF: Jonathan González

Coordinador: Bruno Gorer

Utilero: Marcos Bastias

Dirigente: Adrián Calfuan