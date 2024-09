Turismo Carretera: tras una final accidentada en Paraná, ganó Diego Ciantini

Luego de una carrera que no fue sencilla para muchos pilotos, la final del Turismo Carretera en Paraná quedó en manos de Diego Ciantini . Con su Chevrolet Camaro, el oriundo de Balcarce aguantó la presión del puntero del campeonato, Julián Santero, y cruzó la línea de meta antes que todos. Tras un fin de semana donde estuvo en el medio de la polémica, Manu Urcera quedó séptimo.

Urcera protagonizó un momento caliente en la disputa con Germán Todino. Cuando peleaban por mejorar su posición en la segunda serie, los mustang se rozaron y ambos perdieron posiciones. "El Gaucho de Rivera" declaró: "¿Qué va a pasar? Me tiró a la mierda, me dejó sin pista. No le gusta que le gane yo, pero bueno, es un problema de él". Por su parte, el rionegrino opinó que la maniobra fue legal.