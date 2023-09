Pillmatún y un arranque prometedor en la Liga Confluencia

Pillmatún logró quedarse los tres puntos este domingo ante Maracacinho que no le hizo para nada fácil el trámite. Los cincosaltenses, se pusieron firmes y cerraron los espacios para que los cipoleños no puedan convertir. “El partido se abrió sobre en los últimos 25 minutos, tuvimos un primer tiempo donde no pudimos profundizar los ataques ni terminar las jugadas. El rival se plantó bien atrás y costó muchísimo poder entrar”, contó San Martín.