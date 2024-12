Oscar Ruggeri reveló por qué Mauro Icardi fue excluido de la Selección

La relación mediática y tumultuosa entre Mauro Icardi y Wanda Nara sigue siendo tema de debate en los círculos deportivos y del espectáculo. Esta vez, quien se sumó al análisis fue Oscar Ruggeri, el campeón del mundo en 1986, que no escatimó palabras al lamentar lo que considera el desperdicio del potencial futbolístico de Icardi. Según el exdefensor, las turbulencias en la vida personal del delantero habrían afectado su carrera y lo alejaron de un camino que pudo haberlo consagrado a nivel mundial.

El comentario de Ruggeri no se limitó a lo deportivo, ya que también subrayó la importancia de mantener la estabilidad emocional fuera de la cancha para rendir al máximo nivel. “Es muy importante la familia. Es muy importante cuando llegamos a casa estar tranquilos”, enfatizó, dando a entender que los conflictos mediáticos entre Icardi y Wanda pudieron ser un factor determinante en el estancamiento del jugador.

La relación entre Wanda Nara y Mauro Icardi siempre estuvo bajo la lupa, y no solo por el componente mediático. Desde el inicio de su vínculo, las convocatorias de Icardi a la Selección argentina fueron escasas, lo que generó especulaciones sobre si los conflictos personales del delantero influyeron en las decisiones de los entrenadores.

Icardi 2.jpg Mauro Icardi en su paso por la Selección

El complicado momento de Mauro Icardi y Wanda Nara

Actualmente, Icardi atraviesa un momento complicado en lo personal y lo profesional. Mientras enfrenta una separación legalmente conflictiva con Nara, sufrió una rotura del ligamento cruzado de la rodilla que lo marginará de las canchas por el resto de la temporada en el Galatasaray. Este nuevo golpe parece acentuar un declive que, según Ruggeri, tuvo sus raíces en las constantes polémicas que rodearon su vida personal.

Por su parte, Mauro Icardi no se quedó callado y salió a defenderse. En una entrevista con Ángel de Brito, el delantero habló sobre los conflictos legales con Wanda Nara y los intentos de esta de dañar su imagen. “Estamos en juicios de todo tipo. Quiso ensuciar a una mujer cuando ella se la da de violentada. Me hace denuncias falsas en la Justicia. Es una vergüenza”, disparó. Aunque aseguró no querer entrar en polémicas, admitió que siente la necesidad de defenderse de lo que considera una campaña en su contra.