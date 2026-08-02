Minuto a minuto: Cipo ya juega ante Huracán Las Heras por la zona Campeonato
El albinegro inicia su camino en la segunda fase del campeonato ante un equipo siempre complicado.
Después de un mes, Cipo vuelve a jugar de local y lo hace en el comienzo de la segunda fase. Por la zona Campeonato, ya juega en La Visera ante Huracán Las Heras, con el objetivo de arrancar con el pie derecho en uno de los dos nonagonales donde los mejores equipos de la etapa inicial del certamen buscan meterse en los cuartos de final del Federal A.
Con la ambición de continuar un camino que lo lleve al ansiado ascenso, el conjunto dirigido por Fabián Enríquez da su primer paso en esta fase, donde enfrentará a ocho rivales que tienen su complejidad.
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El arbitraje de Juan Nebbietti es uno de los factores a tener en cuenta en la soleada tarde del alto valle rionegrino.
El minuto a minuto del partido entre Cipo y Huracán Las Heras
En los primeros 15 no hubo emociones. Cipo tiene la iniciativa y juega en campo rival pero no probó a Agüero todavía. Huracán casi no pasó la mitad de la cancha con pelota dominada.
SÍNTESIS
Cipolletti: Facundo Crespo; Nicolás Trejo, Cristian González, Víctor Manchafico, Yago Piro; Gonzalo Lucero, Marcos Pérez, Leandro Vella, Maximiliano López; Nicolás Peralta y Nahuel Luna. DT: Fabián Enríquez
Huracán Las Heras: Franco Agüero; Lucas Algozino, Rodrigo Arciero, Albano Alesandrini, Adrián Giordano; Fernando Cortés, Nicolás Sandoval, Matías Dieli, Ignacio González; Alejandro Toledo y Juan Bonet. DT: Pablo Jofré
Cancha: La Visera
Árbitro: Juan Nebbietti
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