Deportes LMCipolletti Cipo Minuto a minuto: Cipo ya juega ante Huracán Las Heras por la zona Campeonato

El Albinegro choca ante Huracán Las Heras en el arranque de la fase Campeonato.

Después de un mes, Cipo vuelve a jugar de local y lo hace en el comienzo de la segunda fase. Por la zona Campeonato, ya juega en La Visera ante Huracán Las Heras, con el objetivo de arrancar con el pie derecho en uno de los dos nonagonales donde los mejores equipos de la etapa inicial del certamen buscan meterse en los cuartos de final del Federal A.

Con la ambición de continuar un camino que lo lleve al ansiado ascenso, el conjunto dirigido por Fabián Enríquez da su primer paso en esta fase, donde enfrentará a ocho rivales que tienen su complejidad.

El arbitraje de Juan Nebbietti es uno de los factores a tener en cuenta en la soleada tarde del alto valle rionegrino.