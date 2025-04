Lo echaron como canchero, siguió como técnico y renunció tras dos derrotas

Según pudo averiguar LM, la salida de Martínez no está relacionada con estos resultados negativos ante Atlético Regina y San Sebastián, sino que viene de larga data.

“Me duele en el alma, una vida le dediqué al club, muchas veces cobrando en cuotas y tener que irme así no está bueno, además de todos los problemas económicos que me genera. Evidentemente la dirigencia nueva no ha valorado mi trabajo como canchero, pero creo que los resultados están a la vista, lo que habla por sí solo”, se limitó a decir un golpeado Martínez.

"Lo echamos por incumplimiento de tareas", retrucó en aquel momento, el presidente del club, Daniel Molina.

No es por las dos derrotas

Luego de esa decisión Martínez interpretó que el malestar con la dirigencia se estaba trasladando al campo de juego y no quiso seguir en un lugar donde el clima claramente no es el mejor.

Más allá de esa decisión, la campaña desde lo futbolístico venía muy bien e incluso con las últimas derrotas, Oro está peleando arriba. Suma 20 puntos detrás de La Amistad (25), Atlético Regina (23). Con la misma cantidad de unidades que el Trueno Verde están Deportivo Roca y Petroleros Pampeanos, en un certamen al que todavía le faltan once fechas y queda mucho por decir.

Se estima que en el partido del fin de semana, el equipo de Oro sea dirigido por Pablo "el Chala" Parra, coordinador de la institución.