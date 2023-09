Las mejores frases de Riquelme en una semana clave para Boca

Por la Copa de la Liga, Boca será local el domingo en el Superclásico. Había superado el martes pasado a Central Córdoba jugando bien como visitante, pero volvió a ser irregular el sábado ante Lanús en La Bombonera en el 1 a 1. "Tenemos un grupo de jugadores con gente grande, mezclada con varios chicos. Se han acostumbrado a competir, sin dudas tienen la cabeza puesta, después de Racing, en este partido del jueves. Es lógico que tengan partidos buenos, como en Santiago, y después bajen un poco. No es fácil estar en la semifinal de la Copa y ellos se encuentran cerca, tienen la ilusión de poder llegar a la final. El jueves será un gran día. Si hacemos las cosas bien vamos a tener muchas chances de ganar", señaló JR.

September 25, 2023

Además, Riquelme agregó que "cuando nos tocaba jugar a nosotros, las Copas eran de enero a junio. Venías de ganar el torneo argentino, dejabas de lado el torneo argentino y de dedicabas a la Libertadores. Si terminabas a mitad de tabla del torneo y competías en semifinales de Copa Libertadores se decía que era una maravilla porque venía de ser campeón. Este equipo de hoy viene de ser bicampeón después, fue campeón contra Patronato (Supercopa), se encuentra en cuartos de Copa Argentina contra un rival muy bueno como Talleres y en semifinal de Copa Libertadores representando al fútbol argentino contra equipos brasileros y eso nos pone contentos. Cuando uno no juega bien tiene que mejorar, pero los partidos de Copa son distinto a todos. No tengo dudas que el equipo compitiendo al máximo tiene buenos jugadores. Vamos a enfrentar a un gran equipo, pero no tengo dudas que vamos a competir bien".