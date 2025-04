La premonición de Adrián Puente sobre el futuro en F1 de Franco Colapinto: "Ponete los guantes"

Con su estilo directo y apasionado, y tras haberse convertido en una especie de guía emocional para los fanáticos de Franco Colapinto , esta vez analizó el contexto de la tercera fecha del Gran Premio en el emblemático circuito de Suzuka. Fue durante una charla con Catalina Bonadeo y Alejandro Wall en el programa de Fox Sports, donde dejó declaraciones que no pasaron desapercibidas.

Con un tono que mezcla análisis técnico y lenguaje coloquial, Puente fue categórico: “¿Vos querés ser un groso? ¿Querés hacer la que Colapinto pudo hacer en Las Vegas? ¿Sabés qué es, Doohan? Pasar auto en la 130R. Una curva devoradora, a mano izquierda, abierta, 110 grados, 320 km por hora”.

La mítica curva 130R, ubicada en uno de los trazados más técnicos y desafiantes del calendario, se convirtió así en símbolo de prueba de fuego. “Si no lo hacés ahí, temé, Doohan, témelo. Porque ahí te tenés que consagrar. Para mí es un corte”, expresó Puente con énfasis.

En su característico estilo, sumó una imagen visual potente: “Yo, si fuera Briatore, me pongo esos binoculares que tiene el nono, lo miro del tercer piso de mi oficina espejada donde nadie me ve, y en la 130R le clavo los colmillos y lo miro ahí. Ahí aparece el piloto”.

japon formula 1.jpg Tsunoda es el representante japonés en la Fórmula 1 y es compañero de Verstappen en Red Bull.

La idea es clara: Suzuka no perdona. Y el periodista lo resume sin filtros: “Son lugares específicos, claves. Como te pueda salir bien, te consagra. Y si te sale mal, con la Pinto ponéte los guantes. Porque esa no se la va a ganar”. Con estas palabras, Puente no solo marca el pulso del fin de semana que se avecina, sino que también deja en claro que hay momentos —y curvas— que definen carreras, reputaciones y futuros.