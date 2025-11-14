La historia de la chica de Cipo que es la número 1 del país en su categoría

Recorriendo el verde césped en silencio con determinación y constancia, Morena Tesoniero , la joven golfista de Cipo , sigue marcando el paso en cada torneo donde se presenta. Lo que empezó como un juego con su familia se transformó en una proyección seria dentro del circuito juvenil, donde se aseguró el primer lugar del ranking argentino.

“La verdad que es muy lindo, actualmente es un peso importante, pero lo voy controlando, es muy linda la sensación de poder haberme colocado en ese puesto. Lo estoy disfrutando, ahora hay que seguir avanzando ”, dijo Morena a LM.

La joven de 14 años está en categoría menores de 15 años y para ubicarse como líder del ranking nacional tuvo que recorrer una serie de torneos durante todo el año , en un primer semestre de agenda cargada. “Es difícil sacar la cuenta, son demasiados torneos, pero todo es experiencia”, aseguró. En el último Campeonato Argentino , Morena tuvo premio doble, se coronó en el certamen y esto además le dio los puntos para ser la 1.

WhatsApp Image 2025-11-10 at 15.01.31

“Fue en Córdoba, del 3 al 5 de octubre, se jugó el Campeonato Argentino de Menores, menores de 15 años y menores de 18, y me consagré campeona. Ahí fue donde quedé como número uno a nivel nacional. Además del transcurso de todo el año, esto fue como la frutillita del postre”, sostuvo.

La golfista está relacionada al deporte hace 10 años. Aquello que comenzó siendo un juego familiar con el tiempo fue tomando mayor seriedad. “Empecé a los cuatro años porque mi familia, mi papá y mis primos jugaban al golf, yo iba a pegarle la pelota nada más. Después de los seis, siete años, empecé a jugar en mi primer torneo, que fue en Buenos Aires. De ahí nunca dejé, capaz a los 9 y 10 no fui tan constante, pero en sí nunca dejé”, repasó.

Morena, además tuvo chances de sumar experiencia internacional en el Optimist, uno de los torneos juveniles más grandes y relevantes del circuito mundial, que reúne a más de 600 golfistas. En su última incursión logró el octavo puesto. “Tuve la posibilidad de que mi primer torneo exterior fue en Estados Unidos, en el Optimist, que se hace a mediados de julio. Fue en 2023, 2024 y 2025 que jugué ese mismo torneo y este año con el equipo argentino me convocaron para ir a un Sudamericano en Colombia”, comentó.

Representando al seleccionado nacional en terreno cafetero, la golfista de la Federación Regional Sur obtuvo el puesto 11. “La verdad que fue una experiencia muy linda, aprendí muchísimas cosas. Aunque capaz el segundo y tercer día no fueron lo que esperaba, la verdad que aprendí muchas cosas”, mencionó.

Es un camino duro el que debió transitar para lograr ser líder a nivel nacional en su categoría. A su vez, es difícil teniendo en cuenta que compite con muchas golfistas que cuentan con otra estructura. “La verdad que sí, porque compito con chicas de todo el país, y más que nada de Buenos Aires, que tienen un muy buen nivel. Compararme con el entrenamiento que tienen ellas es complicado, porque están entrenando todos los días y organizándose para el golf. La verdad que es pesado tener esa presión”, aseguró.

WhatsApp Image 2025-11-10 at 15.01.32 (1)

Morena pasa sus días de entrenamientos en Los Canales de Plottier. Sin embargo en esta época de exámenes en el colegio, tuvo que bajar la cantidad de prácticas. “Sí es muy difícil, ya estamos cerrando el año y no estoy teniendo mucho tiempo para entrenar porque estoy dedicando mucho tiempo al estudio. Tengo exámenes, y me están vigilando”, dijo entre risas.

En ese contexto los entrenamientos tienen que ser concisos y precisos al mismo tiempo, para que sea fructífero. “Trato de no entrenar muchas horas, pero cuando lo hago, son muy enfocadas y trato de no dispersarme. Siempre estoy enfocada, aunque a veces no entreno tanto, pero lo siento muy conciso y preciso al entrenamiento”, explicó.

Los pilares fundamentales para la joven de Cipo

Son muchos los factores que se requieren para destacarse en la disciplina, y como cada deporte tiene sus desafíos y complejidades. “Es un deporte complicado porque tenés que tener mucha fuerza mental para no enojarte, para seguir constante en el juego. También requiere de estar muy bien físicamente. Hay que tener como un estado físico más o menos bueno, porque estás caminando 5 horas sin parar”, detalló.

La preparación física y una buena alimentación es lo que Morena destaca también para poder rendir de la mejor manera. “La alimentación tiene que ser bastante buena para rendir 5 horas sin que se cansen las piernas y los brazos, pero ahora principalmente es lo mental, es lo que maneja todo, porque podes errar un tiro, dos tiros seguidos y después te enojas, y no volvés a levantar”, explayó.

WhatsApp Image 2025-11-10 at 15.02.42

Otro pilar importante son los seres queridos, que están allí en cada entrenamiento y certamen apoyándola. “Mi familia es lo principal, es la base del edificio, no sé qué harían sin ellos, pero ellos son lo primero que siempre están para los torneos, para todo”, afirmó.

Si bien el año está cerrando y la cantidad de torneos baja con respecto al primer semestre, aún quedan competencias destacadas en el calendario. “Sí, ahora baja a lo que era alrededor del año, lo más próximo son tres torneos, uno en Mar del Plata, Sierra de los Padres, otro en Chapelco y después en Buenos Aires que para mí es el más importante porque es internacional. La verdad que es poco, pero el de Buenos Aires es un torneo muy importante”; mencionó.

Con un gran presente a sus 14 años, la joven cipoleña sueña en grande y quiere seguir escalando para llegar a lo más alto. “El sueño sería llegar a la LPGA, o sea, a la liga más alta de golf, ese es mi objetivo. Quizá primero pasar por una universidad, también me gustaría, para tener nuevos conocimientos”, concluyó.