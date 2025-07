Gianni Moscone: "Ser parte de este momento de Cipo es algo increíble"

“Ser parte de este momento de Cipolletti es algo para mí increíble. Si me lo preguntabas hace seis meses, uno no se imaginaba estar involucrado en esto, justamente lo hablaba con el profe, es como que todavía no caigo tampoco con las personas que estoy trabajando”, contó Moscone a LMCipolletti.

El Chango y Enriquez en su carrera tienen grandes logros, ascensos que pocos tienen y para Gianni, es algo que aun no dimensiona. “Ellos han logrado muchísimas cosas a nivel nacional y seguramente el día de mañana cuando se acaben los partidos, entrenamientos, me lo ponga a pensar y digo “la puta madre estuve laburando con gente que ha logrado muchísimos ascensos en el fútbol” y quizás en el día a día no te das cuenta, no tomas noción”, aseguró.

cravero gianni moscone.jpg

El ayudante de campo tiene experiencia en el futbol zonal y hoy acompaña y crece junto al plantel profesional en búsqueda de seguir avanzando en el torneo.

“Estoy disfrutándolo muchísimo, con mucho compromiso, con la humildad que siempre me caracterizó donde estuve trabajando. Siempre mirando hacia adelante. Así que ojalá podamos cumplir todos los objetivos propuestos. Con esa misma energía que tuve del primer día de esta temporada, hoy la potencio más con esta posibilidad de estar únicamente siendo parte del Federal”, afirmó.

Los motivos del cambio

"No era que me sentía incómodo con la otra función en paralelo, pero que te oficialicen desde el club es algo muy lindo para mi carrera. Así que ahora a apuntar todo el tiempo que dispongo al Federal, que es la prioridad número uno que tiene la institución”, dijo Gianni a LM.

En la función a cargo de las inferiores, además de la Liga Confluencia uno de los desafíos importantes que afrontó Moscone fue el Regional Juvenil, la novedad que dispuso el Consejo Federal. “Si, el torneo Regional Juvenil Amateur, ahora a fin de año el nacional también en Necochea, donde Cipolletti va a viajar con cuatro categorías, había muchas cosas para el semestre que viene”, agregó.

Cuando estaba con la doble función, Moscone no pudo estar presente en la fecha 8 del Federal cuando Cipo viajó a Rawson, ya que acompañó a los planteles del Regional Juvenil a Bariloche. “Contra Germinal no pude ir con el Federal, viajé con las tres categorías a Bariloche. Una cuestión organizativa y de jefe de delegación”, recordó.

Cuando comenzó el año con la pretemporada, Daniel Cravero llegó a la ciudad con Alejando Barbona como ayudante de campo y con el preparador físico Fabian Enriquez. Allí Moscone y Guillermo Doglioli estuvieron presentes acompañando, pero pocos días antes del debut del Capataz, Barbona regresó a Chaco. “Uno cuando se acercó en un primer momento era para colaborar en lo que hacía falta, darle una mano al profe, al Chango, y con el correr del tiempo, primero me lo dijo Chango, si no tenía problema de ser su ayudante, junto al Colo (Fabián Enríquez), así que no lo dudé ni un segundo”, relató.

“Le expliqué que tenía la otra función de coordinador, no pusieron ninguna resistencia, me dijeron no había problema, así que muy agradecido principalmente a ellos dos, al Chango y al Colo, que confiaron en mí”, continuó.

Moscone ya había pasado por Cipo y fue confirmado por el presidente de la subcomisión de futbol, a quién también le agradeció. “Después a Marcelo Bastias, que desde un principio, en la primera reunión que tuvimos, fue claro. Él quiere también tener gente de acá, de la zona en el plantel profesional, y hoy con este comunicado termina cumpliendo esa promesa que a principio de año dijo”, aseguró.

Esta semana también se informó la salida de Doglioli como DT de la Liga por decisión propia y la asunción en el cargo de Diego San Martín.

El desafío del Federal A

Desde la salida de Barbona, Moscone secundó a Cravero en el banco de suplentes, pero nunca había sido oficializado y todo este proceso está siendo de crecimiento profesional. “Cómo le digo a ellos, uno va aprendiendo en el día a día, quizás la diferencia que puede existir entre la liga y un plantel profesional es que hay que estar en todos los detalles posibles, en darle al jugador todas las herramientas necesarias en la semana para que el domingo puedan desarrollar el juego que uno, como cuerpo técnico pretende”, detalló.

“Después es muy fácil porque hay un diagrama de entrenamiento semanal en el cual muchas veces con el Colo nos repartimos las tareas. Algunas veces hay que diseñar algún trabajo, otras veces simplemente ejecutarlos. Con todo lo que es análisis del rival, análisis de nosotros mismos para ir corrigiendo algunos aspectos en los que quizás estamos fallando. La verdad que muy cómodo porque te hacen sentir así tanto el Chango como el Colo”, afirmó.

A su vez, como en muchos cuerpos técnicos, el ayudante de campo es el nexo entre el técnico y los jugadores. “Con los jugadores la verdad que también una relación bárbara, tienen un respeto bárbaro hacia mí como con todo el resto del cuerpo técnico. Son un grupo humano muy lindo, muy unido, se nota en el día a día”, describió.

En la ultima semana llegaron Yago Piro, Ricardo Dichiara y Leandro Vella, que fueron integrados sin problema al grupo. “Ahora con la llegada de los refuerzos también, los involucran rápido al grupo, entonces habla muy bien de este grupo que, como le decimos constantemente, todo lo que se ha logrado hasta el momento es todo por mérito de ellos”, mencionó.

“Nosotros simplemente, como lo dije anteriormente, tratamos de darles todas las herramientas, pero los que terminan ejecutándolas son ellos, por eso el mérito más grande lo están demostrando ellos”, concluyó Moscone.