Fórmula 1: un argentino es candidato a ser piloto de Cadillac en 2026

Además de estos pilotos con pasado en la máxima categoría, la dirigencia de Cadillac no descarta mirar hacia sus propias estructuras en otras competencias: “Tenemos grandes jóvenes pilotos en Cadillac en WEC y en IndyCar. Vamos a mirar en todas partes. Si será para 2026 o más adelante, eso está por verse, pero hay mucho talento en casa y queremos aprovecharlo”.

Entre esas opciones aparece el argentino Varrone, quien ya forma parte de la escudería en el Campeonato Mundial de Endurance, por lo que en un futuro podría representar al país como lo hace Colapinto.

La mención indirecta a Varrone ilusiona, aunque desde Cadillac dejan claro que su proyección apunta más allá del corto plazo. El joven piloto argentino mostró un rendimiento sólido en el WEC, lo que lo posiciona como una alternativa a futuro dentro del plan de desarrollo de talentos del equipo.

La escudería Alpine compartió una publicación llamativa en sus redes sociales que buscó transmitir una imagen de cohesión interna en medio de una temporada complicada, en donde se puede producir la salida de Franco Colapinto.

En el posteo, se mostró al piloto argentino junto al francés Pierre Gasly en una serie de cuatro fotografías, tres de ellas en planos individuales con micrófono en mano, y una única imagen en la que ambos aparecen juntos.

"Permanecer juntos", escribió Alpine como título de la publicación. Y agregó: “Pierre y Franco se unieron al equipo en el informe de hoy. Hora de seguir adelante”, en un claro mensaje que apunta a fortalecer el espíritu colectivo del equipo, pese a los resultados adversos.

Embed - BWT Alpine Formula One Team on Instagram: "Sticking together Pierre and Franco joined the team in today’s debrief. Time to keep pushing on "