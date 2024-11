En el medio del Regional Amateur, La Amistad tiene la final de la Liga Confluencia

En el fragor de un segundo semestre cargado, el Regional Amateur es el principal objetivo de La Amistad. Pero el equipo de Jorge Lencina no dejó de lado la Liga Confluencia y con su amplio plantel busca el bicampeonato, meta que podría lograr si supera a Argentinos del Norte . La serie comenzará este jueves en Roca, cuando desde las 14 Germán Macchi pite el inicio del partido de ida.

El próximo domingo, La Amistad buscará revertir el 1-2 ante Maronese, en el partido de vuelta de octavos del Regional. "La verdad que es una linda semana cargada, pero comprometido con primero lo que es la Liga y cuando termine el partido vamos a estar pensando en lo que va a ser el domingo", sostuvo el "Colo".

Con varios años en el club, Torres ha tenido continuidad. Tiene buena marca y se muestra dúctil para pasar al ataque, algo importante en un equipo que busca ser protagonista. "Por suerte se me dio de poder jugar unos partidos en el Regional, así que muy contento en lo personal y también por seguir sumando minutos en la Liga. A uno siempre le viene bien seguir jugando. He llegado ahí al área y he tenido la posibilidad de marcar y de ayudar al equipo que también a uno lo pone contento cuando puede aportar con un gol o lo que sea", declaró.

Un joven con experiencia

El Colo lleva varias temporadas en la institución de la periferia cipoleña y ya se ganó su lugar en el plantel. "Tengo 26, ya hace siete años que estoy ahí en el club, así que soy uno de los más viejos, pero contento porque he pasado por muchos momentos, han pasado muchos jugadores que me han enseñado cosas, eso lo he rescatado a lo largo de los años", destacó.

El Pulpo apostó por el zurdo para afrontar los distintos compromisos y Torres retribuye esa confianza. "Cuando arranqué el año soñaba con poder sumar algunos minutos y bueno, la verdad que me sorprendí porque he tenido más de lo normal, así que muy contento, te deja una experiencia linda", finalizó.