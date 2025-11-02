Domingo de Regional Amateur: así se jugará la fecha 3

La ida de la fase de grupos se juega en su totalidad este domingo luego de las elecciones legislativas que modificaron los días de la fecha anterior.

El Regional Amateur sigue en marcha y este fin de semana se juega la tercera fecha de la fase grupos, completándose la ida de la primera instancia. En esta jornada comenzarán a definirse algunos grupos de cara a los octavos de final . Los platos fuertes serán Independiente - Maronese en Neuquén y el Deportivo Roca - La Amistad en General Roca .

La zona 6 de la Región Patagónica es una de las más cruciales del sur, ya que solo reúne a tres equipos. Allí estará uno de los partidos más relevantes del domingo, a partir de las 16. En La Chacra, Independiente recibe a Maronese, siendo para el Rojo su segundo partido en casa .

El encargado de impartir justicia entre dos grandes de la ciudad capital es Lucas Hernández y tendrá la asistencia de Oriana Lillo y Fernando Mardones. El Dino es el líder con 3 puntos y viene de tener fecha libre. Independiente marcha segundo con una sola unidad, conseguida en el debut con empate en la fecha pasada ante Petrolero . Los de Plaza están últimos y tendrán jornada libre.

En la zona 7, Alianza es el único líder con puntaje ideal y recibe al tercero, San Patricio del Chañar, con el objetivo de quedarse con 9 puntos y estar cómodo para los duelos de vuelta. A partir de las 16, Enrique Jannet marcará el comienzo del duelo en Cutral Co. El juez será asistido por Valentín Schafer y Alejandro Soto. El Gallo viene de visitar al Mago en Allen y de vencerlo 2 a 0, mientras que el Santo, que arrancó con goleada en el Chañar ante Unión, en la segunda fecha cayó ante Patagonia en su visita a Neuquén Capital.

Por la misma zona, Unión Alem Progresista, el último del grupo, recibe en la Mejor del Valle a Patagonia. El duelo entre el último y el escolta comenzará a las 16, con el arbitraje de Lucas Moreira y la asistencia de José Huaiquipan y Oscar Valdebenito. El Mago perdió los dos partidos y está sin unidades, mientras que Patagonia cayó ante Alianza en la apertura y remontó ante el Santo, por eso está segundo con 3 puntos.

independiente petrolero regional amateur azagüate Independiente y Petrolero se enfrentaron en La Chacra. Fotos: Claudio Espinoza

El grupo 9, que reúne a cuatro equipos de la Liga Confluencia, tendrá otro partido destacado del domingo en General Roca a las 17:30. El Depo, líder con 6 puntos, recibe en el Luis Maiolino a La Amistad, el sorpresivo tercero. Ezequiel Escobar tendrá la responsabilidad de impartir justicia y estará secundado por Martín Romera y Jorge Guevara.

El Naranja ganó el clásico ante el Carcelero y luego venció a Pillmatún en Cipolletti. El Celeste por su parte, comenzó contundente ante Pillma en su casa y en su visita al Zit Formiga vio la derrota por la mínima ante Argentinos del Norte, acumulando 3 unidades.

También a las 17:30, en el predio de la Isla Jordán, la Academia, ultima de la zona sin puntos, recibe al Carcelero, escolta con tres. Román Domínguez fue el árbitro elegido para este cotejo, mientras que Aisha Leszinnsky y Paula Mella serán sus asistentes.

Por el grupo 10, Atlético Regina, único representante de la Liga Confluencia recibe a Sportman de Choele Choel. El Albo y el Rojo tienen la misma cantidad de puntos, 6 cada uno siendo un duelo clave para ambos. A partir de las 15, Nelsón Garrido pitará el inicio del encuentro, el juez contará con la asistencia de Lautaro Sandoval y Adrián Agurto.

Así se jugarán los partidos del Regional Amateur

ZONA 6

Independiente – Maronese 16 hs

ZONA 7

Alianza – San Patricio 16 hs

Unión Alem Progresita – Patagonia 16 hs

ZONA 9

Deportivo Roca – La Amistad 17:30 hs

Academia Pillmatún – Argentinos del Norte 17:30 hs

ZONA 10