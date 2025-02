Cómo son y qué dicen los carteles que aparecieron contra los periodistas de ESPN en Buenos Aires

Esta semana la Ciudad Autónoma de Buenos Aires apareció repleta de carteles con mensajes que calificaron como "mercenarios" a varios periodistas deportivos que trabajan en la cadena televisiva ESPN y, también, a Grupo Clarín . Llamativamente los afiches no contaron con un sello que determine quién es el responsable de enviar el mensaje.

Y cerró: "Voy a seguir militando la libertad de los socios de los clubes que si quieren Sociedades Anónimas , ustedes no lo van a impedir, ustedes les ponen trabas, son máquinas de impedir. No me van a amedrentar, voy a seguir criticando el establishment, el mal manejo del arbitraje y este torneo de 30 equipos".

El polémico periodista de ESPN explotó contra el plantel de Boca tras el papelón en la Libertadores

La caída de Boca Juniors ante Alianza Lima por 1 a 0 en el debut de la Copa Libertadores 2025 no solo generó desazón entre los hinchas, sino que también desató un encendido debate en ESPN F90. En un cruce lleno de tensión, el Pollo Vignolo y el Negro Bulos protagonizaron una acalorada discusión sobre el rendimiento del equipo y la responsabilidad de los jugadores en la derrota.

Uno de los temas que más repercusión tuvo en el análisis fue la actitud de Exequiel "Changuito" Zeballos, quien recibió un fuerte reto de Fernando Gago en pleno partido. Sin embargo, la conversación en el programa de ESPN rápidamente se trasladó al impacto de la presencia de Juan Román Riquelme en el vestuario, una movida que dividió opiniones entre los panelistas.

El cruce entre Vignolo y Bulos por Zeballos en ESPN

El debate subió de tono cuando Bulos cuestionó el rendimiento de Zeballos, señalando que "a los jugadores les falta alma, corazón. No podés decirme 'al Changuito le gusta jugar por izquierda'. Dale viejo, jugá igual". La frase encendió la discusión, y Vignolo salió en defensa del joven futbolista.

"¿De verdad van a poner a Zeballos como el gran responsable? Es una injusticia", retrucó el Pollo, a lo que Bulos respondió: "Es un ejemplo, no estoy responsabilizando. (Alan) Velasco vale 10 palos verdes, la cifra de Maradona. Tirale la pelota a uno de blanco, se la diste toda la noche a los contrarios".

El tenso intercambio no quedó ahí. Morena Beltrán, visiblemente incómoda, se tapó la cara, mientras que Damián Manusovich y el Chavo Fucks intervinieron para calmar los ánimos.