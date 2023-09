Cipolletti y un triunfo trabajado en un partido que tuvo de todo

Hubo escenas increíbles y se vivieron momentos de tensión. Un grupo de hinchas entró al campo de juego para sacar las banderas y hasta Damián Jara agarró un matafuegos para apagar el incendio.

Con el correr de los minutos, el clima se fue calmando y las llamas fueron contenidas. Fueron 13 minutos de parate que incluyeron hasta insultos hacia la presidenta del club por parte de algunos hinchas desde la cabecera.

Incendio en La Visera

El partido

Cipolletti fue de menor a mayor, porque comenzó distraído y abajo en el marcador. Un anticipo de Iván Caravaca a Crespo en el primer palo significó el primer tanto de la noche, inmediatamente después del incendio.

El Albinegro sintió el golpe y tuvo algunos minutos de duda, pero en cuanto se acomodó fue claramente superior.

Género situaciones por Fernando Pettinerolli como una de sus principales armas y con Amarfil y Argüello dominando el medio.

El arquero Iván Chávez tapó varias hasta que apareció Favio Cabral con una definición de sobrepique a lo Batistuta y el festejo a lo Gabriel Omar para igualar las acciones.

En el arranque del complemento, Sansinena llegó con peligro un par de veces de la mano de Veliz, pero definió mal.

Iban 12' cuando una linda acción colectiva terminó en un gran pase de Amarfil para que Jonathan Palacio le rompiera el arco a Chavez.

Después se ponerse en ventaja, Cipo estuvo más cerca de aumentarla con sus delanteros que Sansinena del empate. Al local le faltó efectividad y a la visita ideas. Palacio y Cabral tuvieron las más claras, pero no hubo puntería.

Bonjour movió fichas y renovó energías con los ingresos de Laureano Doello, Guillermo Funes, Santiago Jara y Alex Díaz. Justamente Jara le pasó cerca al tercero pero sus remates salieron altos.

A los 40' se metió un perro a la cancha y el partido volvió a detenerse un rato largo, porque nadie podía frenar al animal. Con su gran tamaño lograba escaparse de cualquiera que intentara controlarlo, en otro hecho que le agregó condimentos a la noche.

Perro se metió a la cancha en Cipolletti-Sansinena

Cipo se quedó con la victoria sin demasiados problemas y en el equipo visitante fue expulsado Juan Aguirre, por lo que Sansinena finalizó el partido con un jugador menos.

En la próxima fecha, el equipo de Bonjour visitará a Liniers, en Bahía Blanca, el miércoles desde las 20.

SINTESIS

Cipolletti: Facundo Crespo; Damián Jara, Elvis Hernández, Manuel Berra, Alejo Tabares; Fernando Pettineroli, Maximiliano Amarfil, Lucas Argüello, Luis Dezi; Jonatan Palacio y Favio Cabral. DT: Darío Bonjour

Sansinena: Iván Cháves; Mario Núñez, Facundo Weichniack, Yago Piro; Leonardo Vitale, Iván Caravaca, Branco Mera, David Veliz, Francisco Robles, Agustín Gripaudo y Carlos Trujillo. DT: Sebastián Polla

Goles: PT 19 I. Caravaca (S), 51 F. Cabral (C). ST 11 J. Palacio (C).

Cambios: ST, al inicio, A. Aguirre por Gripaudo (S), 15 L. Iriarte por Mera (S), 29' G. Funes por Jara y S. Jara por Pettineroli (C), 19 A. Muzi por Núñez (S), 18' L. Doello por Dezi (C), 35' A. Díaz por Palacio (C), 41' A. Herrera por Vitale (S).

Expulsado: ST 50 Juan Aguirre (S).

Árbitro: Jonathan Correa.

Cancha: La Visera.